Indigo Books, Music Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Indigo Books & Music-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,78 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2,02 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von +13,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,85 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,19 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Indigo Books & Music-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -23,26 Prozent erzielt, was 21,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -2,95 Prozent, und Indigo Books & Music liegt aktuell 20,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Indigo Books & Music-Aktie beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Indigo Books & Music liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,46 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,46 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.