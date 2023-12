Indigo Books, Music Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert von Indigo Books & Music liegt derzeit bei 46,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Indigo Books & Music ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 auf. Dies liegt über dem Durchschnitt von 29,97 für die Branche "Spezialität Einzelhandel" um etwa 40 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Indigo Books & Music war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Indigo Books & Music eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,71 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 3,71 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.