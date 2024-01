Indigo Books, Music Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Indigo Books & Music hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,38 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,85 Prozent für Indigo Books & Music entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -3,53 Prozent, wobei Indigo Books & Music um 5,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Indigo Books & Music liegt aktuell bei 1,81 CAD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 1,76 CAD liegt und damit einen Abstand von -2,76 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,87 CAD erreicht, was einer Differenz von -5,88 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

Die aktuelle Dividendenrendite für Indigo Books & Music beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Indigo Books & Music eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Indigo Books & Music-Aktie liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 56,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Indigo Books & Music.