Indigo Books, Music Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Indigo Books & Music bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen gab es jedoch hauptsächlich negative Themen, ohne positive Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Indigo Books & Music im Vergleich zur durchschnittlichen Branche für spezialisierten Einzelhandel eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als schlecht aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Indigo Books & Music als überverkauft betrachtet werden, was zu einer Bewertung als gut führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamteinstufung als gut führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Indigo Books & Music mit einem Wert von 42,03 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt ist und daher überbewertet wird. Aufgrund dieses deutlichen Abstands wird der Titel als schlechte Empfehlung eingestuft.