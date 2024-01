Indigo Books, Music Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Kanadische Buchhandelskette Indigo Books & Music schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Mit einer Differenz von 3,72 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,72 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Indigo Books & Music in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine neutrale Einschätzung, da in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage weder positive noch negative Themen im Fokus standen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Indigo Books & Music bei -9,23 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4 Prozent, wobei Indigo Books & Music mit 5,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Indigo Books & Music liegt bei einem Wert von 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,07 als überbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf grundlegender Ebene.