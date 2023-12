Indigo Books, Music Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Indigo Books & Music wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führte. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Indigo Books & Music-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,82 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,67 CAD um -8,24 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 1,93 CAD eine Abweichung von -13,47 Prozent, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 42, was bedeutet, dass die Börse 42,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Indigo Books & Music zahlt. Dies ist 41 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden, was zu einer Überbewertung des Titels führt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Indigo Books & Music in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -5,95 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Indigo Books & Music mit -7,97 Prozent unter dem Durchschnittswert von -15,11 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.