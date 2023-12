Indiens Verkehrsministerium Blockiert: Kein Grünes Licht für Selbstfahrende Fahrzeuge

Tesla strebt eine Expansion nach Indien an, doch jüngste Äußerungen von Nitin Gadkari, dem indischen Minister für Straßenverkehr und Autobahnen, haben den Ambitionen des Elektroauto-Pioniers einen deutlichen Rückschlag zugefügt.

Der E-Auto-Pionier Tesla drängt nach Indien, doch die Hoffnungen auf einen reibungslosen Markteintritt erhielten kürzlich einen herben Dämpfer. Der indische Minister für Straßenverkehr und Autobahnen, Nitin Gadkari, äußerte sich skeptisch zu den Plänen des amerikanischen Unternehmens. Dabei ist Indien mit seinen über 1,3 Milliarden Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat der Welt und daher ein äußerst attraktiver Markt für Tesla.

Bereits 2017 hatte CEO Elon Musk angekündigt, ab dem Sommer jenes Jahres Tesla-Fahrzeuge auch in Indien verkaufen zu wollen. Doch aufgrund der hohen Zölle, die das Land auf Elektroautos erhebt, wurden bis heute keine Autos direkt nach Indien importiert. Um den hindernisreichen Zoll-Vorschriften zu entgehen, plant das Unternehmen nun den Bau einer Fabrik in Indien.

Bei einem Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi im Juni 2023 äußerte sich Musk zuversichtlich: "Ich bin zuversichtlich, dass Tesla so bald wie möglich in Indien präsent sein wird. Denn das Land bietet mehr Potenzial als jedes andere große auf der Welt." Die Gespräche mit der indischen Regierung laufen bereits, jedoch stößt ein Aspekt auf Widerstand: Die zuständigen chinesischen Lieferanten sollen laut Gadkari lokale indische Joint Venture-Partner finden und mit diesen zusammenarbeiten.

Bei der Veranstaltung "Zero Mile Samvad“, ausgerichtet von der IIM Nagpur, bekräftigte Gadkari seine Haltung gegenüber Tesla. Gegenüber "Business Today TV" erklärte der Minister: "Wir werden Tesla erlauben, nach Indien zu kommen, aber sie können nicht in China produzieren und in Indien verkaufen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit."

Noch gravierender scheint jedoch der Schlagabtausch in Bezug auf fahrerlose Autos zu sein. Gadkari machte deutlich, dass er es nicht zulassen werde, dass fahrerlose Fahrzeuge in Indien fahren: "Das würde vielen Fahrern die Arbeitsplätze wegnehmen, und das werde ich nicht zulassen", äußerte er in einem Gespräch mit dem Chefredakteur von "Business Today TV", Siddharth Zarabi.

Diese Äußerungen sind überraschend, da Tesla enorm in seinen "Full Self Driving"-Assistenten - auch bekannt als "Autopilot" - investiert und im autonomen Fahren die Zukunft sieht. Das Unternehmen plant, den Assistenzmodus in immer mehr Ländern zu aktivieren und diesen weiter zu verbessern.

Es bleibt also abzuwarten, inwiefern sich Tesla trotz der politischen Hindernisse einen Platz auf dem wachsenden indischen Markt sichern kann. Die Regierung wünscht sich offensichtlich Investitionen des amerikanischen Konzerns, doch Gadkari macht deutlich, dass er an bestimmten Vorstellungen festhält und diese nicht verhandelbar sind. Für Tesla bleibt es somit eine Herausforderung, die politischen Fallstricke in Indien zu umgehen und dennoch erfolgreich einzusteigen.

