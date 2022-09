Indien und China werden das iPhone 15 gleichzeitig produzieren - Apple-Analyst aktualisiert Schätzung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Der bedeutende Apple Inc (NASDAQ:AAPL)-Analyst Ming-Chi Kuo, der früher vorausgesagt hatte, dass Indien das neue iPhone 14 fast "gleichzeitig" mit China ausliefern würde, sagte nun, dass der Zeitplan für die Massenproduktion in dem Land immer noch etwa sechs Wochen hinter China zurückliegt. Was geschah: Kuo sagte in einem Tweet am Donnerstag, dass Indien den Unterschied in Bezug auf die Herstellung… Hier weiterlesen