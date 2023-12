India Globalization Capital tut es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des RSI ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Igc Pharma heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Igc Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 53,33 ebenfalls im neutralen Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Igc Pharma-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 180,55 Prozent erzielt, was 172,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 19,76 Prozent, und Igc Pharma liegt aktuell 160,78 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Igc Pharma schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %), was die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Igc Pharma-Aktie beträgt derzeit 0,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 USD liegt, was einer Abweichung von -12,12 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Igc Pharma somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,31 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt (-6,45 Prozent Abweichung). Die Igc Pharma-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt wird Igc Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

