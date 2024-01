Die India Globalization Capital-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der Igc Pharma-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 66. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 60, zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Igc Pharma somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Igc Pharma-Aktie im vergangenen Jahr bei 180,55 Prozent, was 169,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 8,69 Prozent, und Igc Pharma liegt aktuell 171,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Igc Pharma im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung für Igc Pharma hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.