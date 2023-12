India Globalization Capital Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Igc Pharma ist momentan überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Igc Pharma-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Igc Pharma-Aktie bei 0,29 USD liegt, was einer Entfernung von -12,12 Prozent vom GD200 (0,33 USD) entspricht, und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,31 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -6,45 Prozent beträgt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt. Daher wird auch die Dividendenpolitik von Igc Pharma als "Schlecht" bewertet.