India Globalization Capital Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Igc Pharma 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Igc Pharma führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Bei Igc Pharma konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten registriert die Redaktion mit "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Igc Pharma für diese Stufe daher ein "Gut".

Igc Pharma wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.