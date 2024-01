India Globalization Capital Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Igc Pharma liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,29 und wird als neutral eingestuft, was die Gesamteinschätzung ebenfalls auf "Schlecht" festlegt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Igc Pharma beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Igc Pharma zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet hingegen kaum Änderungen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger zeigten an neun Tagen eine positive Einstellung und an fünf Tagen eine neutrale Haltung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Igc Pharma diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.