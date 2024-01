India Globalization Capital Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Igc Pharma in der Branche "Gesundheitspflege" hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Anstieg von 180,55 Prozent verzeichnet, was 163 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Igc Pharma in den letzten 12 Monaten bei 155,3 Prozent, was ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Igc Pharma zeigt eine Einstufung von "Schlecht" mit einem Wert von 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 62,5. In der Gesamtbewertung ergibt sich dadurch eine Einschätzung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Igc Pharma zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,28 USD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,33 USD) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,3 USD) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.