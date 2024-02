India Globalization Capital Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Igc Pharma hat im letzten Jahr eine Rendite von 180,55 Prozent erzielt, was 186,42 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,62 Prozent, wobei Igc Pharma aktuell um 190,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Igc Pharma in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. Jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Igc Pharma liegt bei 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Igc Pharma-Aktie beträgt 0,32 USD, was 12,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,28 USD) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen nur eine Abweichung von -3,45 Prozent, weshalb die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Igc Pharma-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.