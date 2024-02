Inderes Oyj Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Inderes von vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bewertet werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Inderes-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,57 ebenfalls keine Über- oder Unterversorgung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Inderes in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Inderes-Aktie aufgrund des Unterschieds zwischen dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage (21,84 EUR) und dem letzten Schlusskurs (18,4 EUR) eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (19,56 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Inderes somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit eine überwiegend negative Bewertung für die Inderes-Aktie.