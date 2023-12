Inderes Oyj Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien hat in den letzten zwei Wochen positiv auf die Aktie von Inderes reagiert. Acht Tage lang war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Inderes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inderes-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (44,09) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Inderes basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung ergibt sich für Inderes eine starke Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Inderes bei 23,05 EUR verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 19 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von -17,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 19,04 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Inderes aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse eine "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung erhält.