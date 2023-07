Independence Realty Quartalszahlen: Erwartet wird ein Umsatzwachstum von +6,20 Prozent

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Independence Realty, ansässig in Philadelphia, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Independence Realty-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur 97 Tagen werden also die neuen Quartalszahlen von Independence Realty erwartet. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,70 Mrd. EUR und ist an der Börse gelistet. Sowohl Aktionäre als auch Analysten beobachten gespannt die Ergebnisse dieser Bilanzvorstellung. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzwachstum kommen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz für Independence Realty noch 143,05 Mio. EUR und nun wird ein...