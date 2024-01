Indaptus Therapeutics Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Bei Indaptus Therapeutics liegt der 7-Tage-RSI bei 36,84 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,2 eine neutrale Einstufung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen vermehrt positiv über Indaptus Therapeutics berichtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Auch die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit für das Unternehmen lassen darauf schließen, dass die Aktie im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 2,22 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,83 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Indaptus Therapeutics-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 719,67 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt wird Indaptus Therapeutics somit von den Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.