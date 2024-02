Indaptus Therapeutics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Indaptus Therapeutics in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten weder eine übermäßig positive noch negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurde jedoch deutlich mehr über Indaptus Therapeutics diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit für das Unternehmen steigt, weshalb die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Indaptus Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,92 USD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -10,7 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (1,77 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,47 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Nach Meinung der Analysten wird die Indaptus Therapeutics-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 15 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 681,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in der Gesamtbetrachtung das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 30,39 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 44,44), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Indaptus Therapeutics-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.