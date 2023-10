Incyte: Potenzial von fast 47% - Kursziel bei 78,77 EUR

Die Aktie des Pharmakonzerns Incyte erhielt in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit. Nach Ansicht von Experten ist der aktuelle Kurs nicht angemessen bewertet und das wahre Kurspotenzial liegt um +46,83% höher.

• Am 12.10.2023 fiel der Wert um -0,68%

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 78,77 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,86 gleich

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie Incyte an Wert und notierte zum Börsenschluss bei einem Minus von -0,68%. Insgesamt betrug der Verlust innerhalb einer Woche etwa -1,33%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Incyte sehen Bankanalysten im Durchschnitt bei 78,77 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von fast +47% bedeuten. Allerdings sind Analysten geteilter Meinung über...