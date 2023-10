Incyte: Potenzial von +41,23% – Kursziel 78,78 EUR

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Incyte konnte am Finanzmarkt gestern eine positive Entwicklung von +1,12% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich der Anstieg auf +1,80%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Incyte liegt bei 78,78 EUR. Dieses wird durchschnittlich von Bankanalysten erwartet und würde Investoren ein Potenzial von +41,23% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen und teilen die Einschätzung nicht.

Aktuell raten sieben Experten dazu die Incyte-Aktie zu kaufen. Vier weitere sehen das Unternehmen ebenfalls positiv und empfehlen den Kauf. Zehn weitere Experteneinschätzungen fallen neutral aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,86 gleichbleibend hoch und unterstreicht damit die positive Einschätzungen...