Incyte: Potenzial von +29,09% - Kursziel bei 76,01 EUR

Die Aktie von Incyte konnte am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,22% verbuchen. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich jedoch eine negative Performance mit einem Verlust von -1,53%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten lässt auf mittelfristiges Kurspotenzial schließen.

• Am 22.05.2023 stieg die Incyte-Aktie um +0,22%

• Das Kursziel liegt bei 76,01 EUR

• 5 Analysten empfehlen einen Kauf

Das aktuelle Kursziel für Incyte beträgt 76,01 EUR und würde somit ein potenzielles Plus von +29,09% bedeuten. Während einige der Experten diese Aussicht teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (42,86%), sind andere neutraler eingestellt oder skeptischer hinsichtlich des prognostizierten Erfolgs.

Als zusätzlicher Indikator wird das Guru-Rating eingesetzt; dieses bleibt unverändert bei 3,67.