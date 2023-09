Incyte: Potenzial von +27,56% auf 76,50 EUR

Die Aktie von Incyte wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 EUR und verspricht damit ein Kurspotenzial in Höhe von +27,56%. Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug +0,25%, was einer neutralen Stimmung entspricht.

• Am 01.09.2023 legte die Aktie um +0,25% zu

• Mittelfristiges Kursziel für Incyte beträgt 76,50 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten Investoren den Kauf der Aktie und vier weitere Experten sind optimistisch eingestellt. Elf Experten haben sich hingegen neutral positioniert und raten zum Halten der Position.

Das “Guru-Rating” ist weiterhin stabil auf einem Wert von 3,76 geblieben.