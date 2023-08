Incyte: Potenzial von 26,14% trotz neutraler Marktstimmung - Kursziel bei 74,88 EUR

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Incyte konnte am Finanzmarkt gestern ein Plus von +1,38% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung aufweisen. Laut Analysten ist die wahre Bewertung derzeit jedoch noch nicht erreicht.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Incyte bei 74,88 EUR. Bei einer Umsetzung dieser Prognose könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +26,14% ergeben.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,76 unverändert. Von insgesamt 21 Bankanalysten bewerten sechs die Aktie als starken Kauf und vier sind optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf. Die Mehrheit hält die Positionierung jedoch weitgehend neutral.

Trotz der momentan neutralen Marktstimmung sehen fast die Hälfte aller Analysten (47,62%) weiterhin Aufwärtspotenzial für die...