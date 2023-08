Incyte: Potenzial für Kursanstieg um +29,22% auf 76,34 EUR

Die Aktie von Incyte hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und befindet sich derzeit im Abwärtstrend. Am gestrigen Tag fiel der Aktienkurs um -0,58%. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 76,34 EUR hat.

• Incyte: Am 25.08.2023 mit -0,58%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 76,34 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,76

Laut sechs Analysten ist die Aktie von Incyte ein starker Kauf und vier weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Allerdings haben sich elf Analysten neutral positioniert (“halten”). Insgesamt sind somit fast die Hälfte aller befragten Experten optimistisch gestimmt (+47,62%).

Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating bestätigt; es blieb unverändert bei 3,76. Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das...