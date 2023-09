Incyte: Potenzial durch falsche Bewertung

Die Kursentwicklung von Incyte am 19.09.2023 brachte einen Rückgang um -6,99%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -5,19%, was relativ pessimistisch erscheint. Trotzdem liegt das mittelfristige Kursziel bei 77,45 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +38,64%.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und empfehlen den Kauf. Von insgesamt 21 Experten stimmen sieben für einen starken Kauf und vier haben eine optimistische Meinung zur Incyte-Aktie. Zehn weitere Experten halten sich weitgehend neutral.

