Incyte: Potenzial bei 75,85 EUR

Die Aktie von Incyte wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen.

Das Kursziel sieht eine Steigerung um +28,98% vom aktuellen Kursniveau vor.

• Am 11.05.2023 legt Incyte um +0,94% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 75,85 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,67

Gestern verzeichnete die Aktie von Incyte einen Anstieg um +0,94% auf dem Finanzmarkt.

Damit ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ein Rückgang um -2,62%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Aktuell liegt das Kursziel für die Aktie bei 75,85 EUR.

Bankanalysten sind der Ansicht, dass die mittelfristigen Aussichten für die Aktie sehr gut sind und das Kurspotenzial bis zu einem Plus von +28,98% reichen kann.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des...