Incyte: Mittelfristiges Kursziel bei 80,95 EUR

Die Aktie von Incyte hat in der vergangenen Handelswoche um -11,04% an Wert verloren und am gestrigen Tag eine weitere negative Kursentwicklung von -2,77% hingelegt. Diese Entwicklung lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Allerdings sind einige Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 80,95 EUR erreichen könnte. Falls diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +34,81%.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,71 unverändert.

Zusammenfassend halten sich die optimistischen Analysten mit einer Quote von 42,86% noch immer wacker gegenüber den neutralen (53%) und negativen (4%) Analysen.

Insgesamt empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und sechs sehen sie als positiv an aber ohne Euphorie. Zwölf Experten...