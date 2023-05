Incyte: Kursziel von 76,34 EUR wird erwartet

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Incyte derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +26,37%. Das aktuelle Kursziel für Incyte liegt bei 76,34 EUR.

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt einen Anstieg um +1,07%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Wachstum von +0,82% führte. Die Mehrheit der Analysten sieht dies als neutrales Signal.

Vier Analysten bewerten das Unternehmen optimistisch mit “Kauf”, während fünf Experten sogar eine starke Kaufempfehlung aussprechen. Der Großteil – zwölf Bankanalysten – gibt allerdings eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt weiterhin stabil auf einem Niveau von 3,67.