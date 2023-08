Incyte: Kursziel von 74,82 EUR bleibt im Fokus

Die Aktie der US-amerikanischen Biotechnologie-Firma Incyte hat gestern an der Börse ein Plus von +0,64% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie um insgesamt +1,57% zulegen und scheint damit das Vertrauen der Investoren zu genießen.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Incyte bei 74,82 EUR. Das würde einem Potenzial von +25,16% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen positiven Trends.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen insgesamt 10 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten. Dabei bewerten sechs Analysten sie als starken Kauf und vier weitere als Kaufempfehlung mit Optimismus aber ohne Euphorie. Elf Experten halten sich eher neutral.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,76 und bekräftigt die positive Stimmungslage unter den...