Incyte: Kursziel bei 75,90 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Incyte hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,26% hingelegt. Damit ergibt sich ein Gesamttrend von -1,84%. Die Marktstimmung ist derzeit insgesamt pessimistisch.

Allerdings scheinen die Bankanalysten anderer Meinung zu sein. Das mittelfristige Kursziel für Incyte liegt bei 75,90 EUR – eine Steigerung um +28,86% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Elf Experten vergeben dagegen das Rating “halten”. Insgesamt sind damit fast die Hälfte der Analysten (47,62%) noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt...