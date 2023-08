Incyte: Kursziel bei 75,46 EUR - Analysten sehen Potenzial von +25,16%

Die Incyte-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 75,46 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +25,16%.

Am Finanzmarkt konnte das Unternehmen gestern eine positive Entwicklung in Höhe von +0,64% verzeichnen. Insgesamt summiert sich die Bilanz der vergangenen Handelswoche auf einen Zuwachs von +1,57%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell raten sechs Experten zum Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Elf Analysten stufen den Wert mit “halten” ein. Somit sind insgesamt noch immer fast die Hälfte aller Experteneinschätzungen positiv.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,76.

Eine Investition in Incyte sollte jedoch immer unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils erfolgen und stellt keine Empfehlung...