Incyte: Kursziel bei 75,32 EUR - ein Potenzial von +33,18%

Die Aktie von Incyte hat laut Analysten eine Fehlbewertung erfahren und ihr wahres Kursziel liegt um bemerkenswerte +33,18% über dem aktuellen Wert.

• Incyte: Handel vom 20.06.2023 mit einem Rückgang von -2,34%

• Das mittelfristige Kursziel für Incyte beträgt 75,32 EUR

• Die Mehrheit der Experten vergibt das Rating “halten”

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Incyte einen Verlust in Höhe von -2,34%. Damit ergibt sich für die letzten fünf Handelstage insgesamt ein geringer Rückgang des Wertes um lediglich -0,32%. Somit scheint sich gegenwärtig am Markt eine recht neutrale Stimmungslage einzustellen.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Der allgemeine Tenor unter ihnen ist jedenfalls sehr deutlich.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie wird auf 75,32 EUR geschätzt. Im...