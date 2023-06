Incyte: Kurspotenzial von +34,73% - Aktie unterbewertet?

Die Aktien von Incyte verzeichneten gestern einen Rückgang von -0,76%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt der Verlust sogar -2,13%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch Analysten sind anderer Meinung und glauben, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Incyte liegt bei 76,49 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +34,73% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

5 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und 4 sind optimistisch eingestellt mit einem Rating “Kauf”. Weitere 12 Experten sehen die Empfehlung “halten” als passend an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67. Diese positive Bewertung spricht ebenfalls für eine Anlage in dieser Biotech-Aktie.