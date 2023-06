Incyte: Das Kurspotenzial von +31,69% laut Analysten

Die gestrige Kursentwicklung von Incyte am Finanzmarkt betrug +0,87%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage belaufen sich jedoch auf -1,23%, was für eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt spricht.

Das mittelfristige Kursziel von Incyte liegt bei 75,50 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +31,69%, sofern die Bankanalysten Recht behalten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Trends.

Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 4 setzen das Rating “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich insgesamt 11 Experten mit dem Bewertungsstandard “halten”.

Eine positive Einschätzung durch das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating ist ebenfalls gegeben und bleibt unverändert bei 3,70. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt...