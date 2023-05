Incyte: Kurspotenzial von 31,42%

Die Aktie von Incyte hat in letzter Zeit eine negative Entwicklung gezeigt und verzeichnete am 26.05.2023 einen Rückgang um 0,46%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -2,81%. Das lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Dennoch sind die Bankanalysten unverändert optimistisch in Bezug auf das Potenzial der Aktie. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel auf 76,67 EUR ein, was einem Anstiegspotential von +31,42% entspricht.

Es gibt insgesamt fünf Analystenempfehlungen für einen Kauf sowie vier weitere mit einer optimistischen Einstufung “Kaufen”. Zwölf Experten sehen die Notierung als “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,67 Punkten bestehen und unterstreicht damit diese positive Tendenz.