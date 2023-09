Incyte: Kurspotenzial von +30,59% - Analysten uneins

Die Aktie des US-Pharmaherstellers Incyte hat in den letzten fünf Handelstagen über 3% an Wert verloren und notierte gestern mit einem Minus von 0,14%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch. Doch einige Experten sehen das anders.

Das mittelfristige Kursziel für die Incyte-Aktie liegt bei 76,93 EUR. Sollten sich die Bankanalysten damit durchsetzen, würde dies ein Potenzial von +30,59% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt: Während sechs Analysten zum Kauf raten und vier weitere die Aktie als “Kauf” einstufen, empfehlen elf Fachleute die Einstufung “halten”. Der Anteil der Optimisten beträgt somit knapp 48%.

Auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Meinungen zu Incyte gehen auseinander – während einige Experten ein erhebliches Kurspotenzial sehen,...