Incyte: Kurspotenzial von +25,16% laut Analysten - Zielkurs bei 74,82 EUR

Die Aktie von Incyte hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend aufgezeigt und am gestrigen Tag um +0,64% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 74,82 EUR haben wird. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +25,16% eröffnen.

• Incyte: Positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57%

• Anteil an optimistischen Analysten bei +47,62%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Trotzdem gibt es auch kritische Stimmen unter den Analysten. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen elf andere die Bewertung “halten”. Insgesamt liegt der Anteil an noch optimistischen Analysten jedoch immerhin bei hohen +47,62%.

Das bewährte Trend-Indikator...