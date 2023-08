Incyte: Kurspotential von +26,16% auf 75,66 EUR

Die Aktie von Incyte wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 75,66 EUR und damit um +26,16% über dem aktuellen Wert.

• Incyte stieg am 15.08.2023 um +0,26%

• Guru-Rating unverändert bei 3,76

• Stimmung der Bankanalysten: Optimistisch (+47,62%)

Der gestrige Handelstag brachte ein Plus von +0,26%. In den letzten fünf Tagen waren es jedoch -0,02%, was eine relativ neutrale Marktstimmung widerspiegelt.

Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Kurszieles sehen die meisten Analysten Potenzial für einen Kauf der Aktie. Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf und vier weitere bewerten sie als optimistisch mit “Kauf”. Die Mehrheit (11) hält sich neutral (“halten”).

Das “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil bei 3,76.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich...