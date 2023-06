"Incyte: Finanzanalysten setzten Kursziel auf 75,07 EUR"

Die Aktie des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens Incyte hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um -1,55% an Wert verloren – gestern gab es einen Rückgang von -1,18%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 75,07 EUR hat. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial von +34,93%. Von den derzeitigen 20 Analysten empfehlen 5 die Aktie als starken Kauf und weitere 4 als Kauf. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit einem “halten”-Rating. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70.

Obwohl die jüngste Entwicklung schwach war und nicht alle Bankanalysten das gleiche Potenzial wie der Durchschnitt sehen,...