Incyte: Analysten sehen Potenzial von +45,75%

Die gestrige Kursentwicklung der Incyte-Aktie am Finanzmarkt fiel mit -0,59% eher schwach aus. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine Gesamtperformance von -2,68%. Dabei sehen Bankanalysten das wahre Potenzial des Biotechnologieunternehmens bei einem mittelfristigen Kursziel von 78,73 EUR. Sollten die Experten Recht behalten, bietet das Unternehmen Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +45,75%.

Aktuell sind sieben Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Vier weitere bewerten die Incyte als kaufenswert aber ohne Euphorie. Zehn Experten halten eine neutrale Positionierung für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86.