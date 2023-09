Incyte: Analysten sehen Potenzial von +28,12% - Kursziel bei 76,94 EUR

Die Aktie von Incyte konnte gestern am Finanzmarkt um +0,67% zulegen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich die Performance auf +1,79%. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten wider.

Das mittelfristige Kursziel für Incyte liegt im Durchschnitt derzeit bei 76,94 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +28,12%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. Während sechs Analysten die Aktie als starkem Kauf empfehlen und vier weitere sie zum Kauf raten, sehen elf Experten eine Halteposition als angemessen an.

Dennoch bleibt das Guru-Rating mit 3,76 unverändert positiv und bestätigt die optimistische Stimmung rund um die Incyte-Aktie.