Incyte: Analysten sehen Kursziel von 76,34 EUR

Die Aktie des US-Pharmakonzerns Incyte verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -0,58%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus -1,57%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem sind viele Bankanalysten weiterhin optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Incyte-Aktie liegt im Durchschnitt bei 76,34 EUR. Laut diesem Ziel gibt es ein Potenzial von +29,22% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier weitere raten zum Kauf. Eine neutrale Position beziehen elf Experten mit “halten”. Damit bleiben rund +47,62% aller Bewertungen positiv.

Das Guru-Rating für Incyte bleibt unverändert bei...