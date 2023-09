Incyte: Analysten sehen Kursziel bei 76,93 EUR

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Incyte wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,93 EUR, was einem Potenzial von +28,98% entspricht.

• Incyte legt am 08.09.2023 um +0,84% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

• Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und sehen ein Kaufpotenzial in Höhe von +47,62%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung von +0,84%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Minus von -1,10%, was auf eine eher pessimistische Marktlage hindeutet.

Trotzdem sind die meisten Analysten positiv gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie. Von insgesamt 21 Experten bewerten sechs sie sogar als starken Kauf und vier weitere mit “Kauf”. Die restlichen elf Experten halten die Aktie für neutral.

Das...