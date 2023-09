Incyte: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,56%

Die Aktie des amerikanischen Biotechnologie-Unternehmens Incyte wird derzeit laut Experten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,11 EUR und bietet somit ein mögliches Aufwärtspotenzial von +27,56%. Die gestrige Handelsentwicklung zeigte einen Anstieg um +0,25%, was jedoch in Anbetracht des neutralen Trends der letzten Woche eher als eine unveränderte Stimmung am Markt gesehen werden kann.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere teilen diese Ansicht. Elf andere Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus. Insgesamt betrachten also fast 50% der Befragten den Wert als aussichtsreich.

Zusätzlich ist das Guru-Rating unverändert geblieben mit einem Wert von 3,76.