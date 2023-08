Incyte: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,16% - Aktuell bei 75,46 EUR

Die Incyte-Aktie wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 75,46 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +25,16%. Die jüngste Entwicklung am Finanzmarkt lässt die Stimmung optimistisch erscheinen. Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie eine Kursentwicklung von +0,64% und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +1,57%.

• Incyte legte am 11.08.2023 um +0,64% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 75,46 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere als Kauf. Elf Experten positionieren sich neutral mit einer Halteempfehlung. Insgesamt sind also noch immer knapp die Hälfte der Analysten optimistisch (47,62%). Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung und bleibt...