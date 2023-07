Incyte: Analysten sehen Kurspotential von +33,16% - Kursziel bei 73,23 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Incyte ein Minus von 0,29%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summierten sich auf einen Verlust von 0,21%, was eine relativ neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Potenzial der Aktie aus?

Das mittelfristige Kursziel für Incyte liegt aktuell bei 73,23 EUR. Das ergab die Durchschnittsbewertung mehrerer Bankanalysten. Sollten sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, würde das den Investoren ein Potential von +33,16% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

5 Experten raten zum Kauf der Aktie und weitere 4 setzen sie auf “Kauf”. Hingegen haben sich insgesamt 11 Experten neutral positioniert und bewerten Incyte als “halten”. Insgesamt überwiegt also eine optimistische Bewertung mit einem Anteil von...