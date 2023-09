Incyte: Aktienkurspotenzial bei 77,72 EUR

Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Die Incyte-Aktie ist derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,72 EUR und impliziert ein Kurspotenzial von +37,58%.

• Am 20.09.2023 fiel die Incyte-Aktie um -0,38%

• Die durchschnittliche Analystenempfehlung lautet “halten”

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Der gestrige Handelstag brachte für den Biotechnologie-Konzern eine negative Entwicklung von -0,38%. Insgesamt beträgt das Minus in den letzten fünf Handelstagen -4,90%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch was sagen die Bankanalysten zur aktuellen Lage? Sie sind sich einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie erst noch ausgeschöpft werden kann. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,72 EUR und wird von insgesamt elf Experten vertreten.

Während sieben...