Incyte: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 76,94 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Incyte-Aktie ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,94 EUR und bietet somit ein Potenzial von +28,12%. Die Bankanalysten zeigen sich optimistisch, jedoch teilen nicht alle diese Einschätzung.

• Am 11.09.2023 steigt die Aktie um +0,67%

• Mittelfristiges Kursziel: 76,94 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,76 gleich

Mit einem Plus von +0,67% am gestrigen Handelstag und insgesamt +1,79% in den letzten fünf Tagen zeigt sich der Markt aktuell relativ optimistisch gegenüber Incyte.

Von insgesamt 21 Experteneinschätzungen empfehlen sechs Analysten die Aktie zum Kauf und weitere vier setzen auf eine positive Entwicklung (“Kauf”). Eine neutrale Haltung halten elf Experten (“halten”), während keinerlei Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Insgesamt sind demnach...